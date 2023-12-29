Создатели «Ланцета» представили новый беспилотник

Компания Zala Aero, которая разработала беспилотник «Ланцет», презентовала новый дрон-камикадзе «Изделие 55». Аппарат получил X-образное крыло, говорится в Telegram-канале компании.

Разработчики отметили, что дрон представляет из себя барражирующий боеприпас ближнего радиуса действия, простой в использовании, безопасный для оператора.

«Обеспечивает Full HD в режиме реального времени до момента поражения, с выбором оптимального угла захода на цель», — подчеркнули в компании преимущества разработки.

Дрон «Изделие 55» имеет четыре двигателя. Отмечается, что в барражирующем боеприпасе применили новые технические решения, которые способствуют радиоэлектронной борьбе.

29 декабря ВС РФ нанесли массированные смешанные удары по территории Украины с применением дронов и ракет.

До этого российские десантники при помощи «Ланцетов» уничтожили РЛС под Херсоном.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся классы для обучения управлению дронами.