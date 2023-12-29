Названы новшества ВКС России при работе бомбардировщиков

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал о новой тактике ВВС России при работе бомбардировщиков. Теперь они будут работать под прикрытием истребителей Су-35, сообщил специалист в беседе с «Лентой.ru».

29 декабря Минобороны РФ сообщило, что истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне специальной военной операции (СВО) от самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отбив атаку.

«Теперь наши фронтовые бомбардировщики будут сопровождаться и прикрываться истребителями Су-35, на которых есть мощнейший радар, способный обнаружить на большой дальности самолеты противника и ракеты «воздух-воздух» очень большой дальности», — заявил Кнутов.

Подобное нововведение, по словам эксперта, позволяет уничтожать противника еще до момента, когда он фиксирует нападавшего.

До этого Сергей Аксенов сообщил о ситуации в Феодосии после атаки ВВС Украины.

26 декабря график движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки порта со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в ВСУ опровергли получение Киевом первой партии самолетов F-16.