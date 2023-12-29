Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы новшества ВКС России при работе бомбардировщиков

Военный эксперт Кнутов: бомбардировщики РФ теперь сопровождают Су-35 с радаром

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал о новой тактике ВВС России при работе бомбардировщиков. Теперь они будут работать под прикрытием истребителей Су-35, сообщил специалист в беседе с «Лентой.ru».

29 декабря Минобороны РФ сообщило, что истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне специальной военной операции (СВО) от самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отбив атаку.

«Теперь наши фронтовые бомбардировщики будут сопровождаться и прикрываться истребителями Су-35, на которых есть мощнейший радар, способный обнаружить на большой дальности самолеты противника и ракеты «воздух-воздух» очень большой дальности», — заявил Кнутов.

Подобное нововведение, по словам эксперта, позволяет уничтожать противника еще до момента, когда он фиксирует нападавшего.

До этого Сергей Аксенов сообщил о ситуации в Феодосии после атаки ВВС Украины.

26 декабря график движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки порта со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в ВСУ опровергли получение Киевом первой партии самолетов F-16.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами