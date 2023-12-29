Стало известно о полете над Польшей черного объекта длиной 1-2 метра

Очевидцы заметили черный объект длиной в 1-2 метра в небе над восточной частью Польши. Об этом сообщает портал onet.pl, ссылаясь на главу гмины Комарув-Осады в Люблинском воеводстве на востоке республики Веславу Сеньковскую.

«Сначала была тревога, звонили телефоны. Владелец сада говорил о черном объекте, длиной около одного-двух метров, летел низко, ниже самолета. У нас нет информации о том, чтобы он упал у нас. Я нахожусь в контакте со службами», — сказала чиновница.

Как заявил изданию другой местный житель, утром 29 декабря около 7:00 (09:00 мск) был слышен «громкий свист».

«Что-то пролетело и направилось в сторону полей», — добавил он.

До этого оперативное командование польской армии сообщило, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной.

По информации оперативного командования ВС Польши, объект был замечен утром 29 декабря. С момента пересечения границы до исчезновения сигнала он наблюдался радарами польских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Позже президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны из-за нарушения воздушного пространства со стороны Украины.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.