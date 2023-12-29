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Власти Львова заявили о повреждении предприятия после взрывов

Козицкий: во Львове повреждение получило производственное предприятие

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Shutterstock

Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий заявил о повреждении предприятия после взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зафиксировали частичное разрушение админздания и производственных цехов», — сообщил Козицкий.

Отмечается, что во Львове ночью прозвучали несколько взрывов.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Днепре частично остановлено движение автобусов и трамваев. На данный момент в населенном пункте не функционируют ряд автобусных и трамвайных маршрутов. Кроме того, с проблемами столкнулись пассажиры троллейбусов.

Спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат прокомментировал массовый удар по его стране с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, 29 декабря Вооруженные силы России запускали все ракеты, кроме «Калибров».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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