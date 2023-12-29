Подразделения ВДВ России при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» смогли уничтожить наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Разведчики группировки войск засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт (НП) украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что западное вооружение, которое захватили российские бойцы при взятии опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) раскроет слабые стороны противника.

27 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема» и «Корнет» с любого ракурса пробивают немецкие танки Leopard.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.