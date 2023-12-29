Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

МО РФ: бойцы ВДВ поразили из «Корнета» наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения ВДВ России при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» смогли уничтожить наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Разведчики группировки войск засекли на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, наблюдательный пункт (НП) украинских формирований, с которого противник постоянно следил за нашими позициями, расположенными на противоположном берегу, а также корректировал огонь своей артиллерии и запускал FPV-дроны», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что западное вооружение, которое захватили российские бойцы при взятии опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) раскроет слабые стороны противника.

27 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема» и «Корнет» с любого ракурса пробивают немецкие танки Leopard.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами