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Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

Рогов сообщил, что система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

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Shutterstock

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сработала в Мелитополе после очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать город. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, система ПВО поразила воздушную цель противника в небе над населенным пунктом.

28 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что радиозавод «Стрела», который расположен в поселке Суземка Брянской области, подвергся атаке со стороны украинских войск.

По данным канала, в результате атаки пострадала 45-летняя женщина.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе.

Он заявил, что беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи союзников.

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