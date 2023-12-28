Глава Нацполиции Украины оценил идею вручать повестки полицейскими

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Глава Нацполиции Украины Иван Выговский выступил против идеи предоставления полномочий полицейским вручать самим повестки военнообязанным без участия военных. Об этом сообщает Klymenko Time.

«Мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты», — сказал он.

По его словам, полиция и так «подставляет плечо» другим правоохранительным органам Украины.

«Я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем по мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов», — подчеркнул Выговский.

Ранее глава Николаевской области Виталий Ким назвал неверными тезисы о необходимости идти на фронт украинским депутатам и полицейским.

19 декабря на пресс-конференции по итогам года президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек для продолжения боевых действий против России в 2024 году.

Ранее на Украине заявили, что законопроект о мобилизации будут дорабатывать.