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Уехавшая из России Дапкунайте задолжала налоговой более 500 тысяч рублей

Shot: актриса Ингеборга Дапкунайте задолжала налоговой 547 тысяч рублей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более 500 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, уехавшая из России артистка длительное время игнорировала необходимость отчислять в Федеральную налоговую службу часть своих доходов. В итоге долгов накопилось на 547 тысяч рублей, которые нужно срочно оплатить. К тому же, отмечает издание, последние несколько лет фирма Дапкунайте «Скиллз Акэдеми» не отчитывалась о своей работе, из-за чего ФНС запустила процесс ликвидации фирмы.

Накануне стало известно, что блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 153 миллиона рублей. 1 мая ФНС обязал Гасанова выплатить задолженность в 153 миллиона рублей. На следующий день счета компании ООО «Банда фудс», доля которой принадлежит блогеру, были заблокированы. Фирма занимается ресторанами и доставкой, причиной блокировки указано непредоставление налоговой декларации.

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