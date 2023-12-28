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Глава Николаевской области предложил мобилизовать всех жителей Украины

Глава Николаевской области Ким предложил мобилизовать всех украинцев

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Телеграм-канал Типичная Одесса «Типичная Одесса»

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил, что мобилизовать нужно не 500 тыс. украинцев, а всех жителей страны.

«Я считаю, что вся страна должна воевать, вот вся полностью — 40 млн, все предприятия должны быть мобилизованы на военный лад», — сказал он.

При этом Ким не стал озвучивать готовность со своей стороны взять оружие в руки и пойти в ряды украинской армии, но при этом пригрозил лишением брони для врачей, которые за взятки помогают обычным гражданам избежать мобилизации.

«Врачи, ответственные за военно-врачебные комиссии, были собраны, есть процент брони у медиков — выше чем 50%. Если вы берете взятку и не пускаете кого-то в армию, то идите сами. Мы предупредили, что снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают», — добавил глава Николаевской областной администрации.

Ким не пояснил, как предлагает обеспечить мобилизацию всего населения.

До этого сообщалось, что в Варшаве толпы граждан Украины выстроились за получением документов на фоне планов о мобилизации.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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