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На Украине опровергли заявление о необходимых 500 тысячах мобилизованных

Залужный опроверг заявление Зеленского о необходимых 500 тысячах мобилизованных

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опроверг заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что армии требуются дополнительные 500 тысяч мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Залужный не согласился с формулировками нового закона о мобилизации и посчитал невозможным предсказать необходимость ротации в нынешних условиях. Генерал также отметил, что увольнение военных после трех лет службы возможно лишь при наличии замены и стабильной обстановки на поле боя.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов высказал мнение, что будущее Залужного зависит от его реакции на выпады со стороны Зеленского: молчание может привести к отставке, а демонстрация личных амбиций к — непредсказуемым последствиям.

19 декабря на пресс-конференции по итогам года президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек для продолжения боевых действий против России в 2024 году.

Ранее в партии Зеленского предостерегли депутатов от высказываний по мобилизации.

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