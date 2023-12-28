Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что каждые пять минут получает ранение или гибнет один гражданин Украины.

«Каждые пять минут у нас ранен или убит украинский гражданин, а в Генштабе ВСУ ничего не меняется», — написала Безуглая.

Таким образом депутат объяснила свою критику командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 декабря депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизация еще полумиллиона человек в ВСУ необходима для восполнения санитарных потерь за год и формирования новых подразделений.

Украинский политолог Руслан Бортник также призвал Киев искать наемников из Африки для того, чтобы скомпенсировать тяжелые потери на фронте.

До этого в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно которым призыву будут подлежать инвалиды третьей группы.

В эту группу входят мужчины с отсутствием одного глаза, почки и других органов. А также мужчины с карликовостью, рост которых ниже 130 см.

Ранее в ДНР оценили усилия российских войск по взятию Авдеевки.