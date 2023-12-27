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Сальдо назвал возможную дату взятия под контроль правобережья Херсонской области

Губернатор Сальдо: правобережье Херсонской области могут вернуть в 2024 году

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сказал журналистам, что часть региона на правом берегу Днепра в любом случае будет возвращена и эта цель может быть достигнута в следующем году, передает РИА Новости.

По его словам, правобережная часть Херсонской области, которая находится под контролем Украины, по конституции является территорией России, поэтому в любом случае будет возвращена.

Также он положительно ответил на вопрос, будет ли эта цель достигнута в следующем году.

«Я думаю, что это обязательно будет достигнуто», — сказал он.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уверенности, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года. Глава Запорожской области также подчеркивал, что переговоры с Украиной возможны только после ее полной капитуляции.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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