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Российский посол заявил о движении Австрии к вступлению в НАТО

Посол Любинский назвал участие Австрии в европейской системе ПВО шагом в НАТО

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Han Lu/Global Look Press

Посол России в Вене Дмитрий Любинский назвал участие Австрии в европейской системе противовоздушной обороны «Небесный щит» шагом к сближению с НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Доказательством своих слов она назвал то, что большинство стран-участниц инициативы являются членами НАТО.

По словам Любинского, такие шаги не согласовываются с нейтральным статусом Австрии, также как и закупки ей тяжелых вооружений, которые прибудут в страну в 2024 году.

«С нашей точки зрения, это весьма сомнительный способ защиты суверенитета. И мы, конечно, свои выводы сделали», — подчеркнул дипломат.

До этого в Австрии заявили, что участие в европейской системе ПВО делает ее частью НАТО.

Инициатива «Европейский небесный щит» была запущена Германией в августе 2022 года. К ней уже присоединились 19 стран, в том числе Великобритания, Словакия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния, Словения, Эстония и Норвегия. С февраля 2023 года в ней участвует Швеция и Дания, а с июля 2023 года – официально нейтральные Швейцария и Австрия.

Ранее глава МИД Австрии Шалленберг выступил против гарантий безопасности Киева по типу НАТО.

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