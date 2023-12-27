В Красном море американцы за сутки сбили 12 дронов хуситов

Во вторник,26 декабря, в южной части Красного моря, американские военные корабли и авиация успешно сбили более 10 дронов и несколько крылатых ракет, запущенных шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы). Информацию об этом сообщило Центральное командование американских Вооруженных Сил (CENTCOM).

Согласно заявлению командования, «американские силы, включая корабль USS Laboon и самолеты F/A-18 Super Hornets из ударной авианосной группы Эйзенхауэра, сбили 12 ударных дронов, три противокорабельные баллистические ракеты и две крылатые ракеты наземного базирования в южной части Красного моря». Атаки хуситов при этом продолжались примерно 10 часов, начиная с 6:30 26 декабря.

Американские военные отметили, что сами корабли, находившиеся в районе атаки, не пострадали. О пострадавших также нет информации.

Ранее США объявили о начале операции в Красном море совместно с десятью другими странами, включая Бахрейн, с целью защиты судоходства от атак хуситов. В ответ хуситы заявили, что милитаризация со стороны США в Красном море создает угрозу судоходству в этом регионе и обеспечивает безопасность израильских кораблей.

26 декабря хуситы обстреляли контейнеровоз в Красном море.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.