Названо последствие потери Марьинки для Зеленского и Залужного

Усиление борьбы за власть в Киеве станет последствием потери Украиной Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Такой прогноз для президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сделал политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, вопрос заключается в том, кто это поражение кому отдаст: Зеленский Залужному или Залужный Зеленскому?

«Легче Зеленскому обвинить Залужного, потому что Зеленский — верховный главнокомандующий. Другое дело, что Зеленский сидит дольше и уже наделал много ошибок», — сказал эксперт.

Он отметил, что в любом случае потеря Марьинки с политической точки зрения означает борьбу за власть в Киеве. Эта борьба «идет давно, но сейчас она усилится», добавил Журавлев.

26 декабря Залужный подтвердил захват города Марьинка российской армией.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.