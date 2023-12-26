В Днепропетровской области произошли взрывы

Звуки взрывов прозвучали в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает локальная газета «Общественное» со ссылкой на собственных корреспондентов.
«В Днепропетровской области слышны звуки взрывов», — указывается в публикации.
Дополнительных подробностей не приводилось, официальных комментариев также не поступало.
До этого министерство цифровой трансформации Украины проинформировало, что на всей территории республики объявлена воздушная тревога.
В ночь на 26 декабря в крымской Феодосии прозвучали громкие взрывы. Предварительной причиной взрывов названа работа средств противовоздушной обороны. Сообщалось о хлопках в районе городского порта и следах дыма в небе над Феодосией.
До этого в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области произошли взрывы.
Ранее в Николаеве на Украине произошли взрывы.