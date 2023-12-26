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ВС России поразили украинскую САУ Paladin на Херсонском направлении

Минобороны РФ: российские войска поразили американскую САУ М109 Paladin

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Sgt. Calab Franklin

Российские бойцы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что САУ удалось ликвидировать в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении. Кроме того, противник лишился САУ «Гвоздика».

«<…> авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <…> поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах», — резюмировали в министерстве.

Также 26 декабря в Минобороны рассказали, как ВС России отразили пять атак на Донецком направлении и освободили Марьинку.

Накануне о переходе Марьинки под контроль ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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