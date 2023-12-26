В Киеве хотят мобилизовать наемников из Африки

Украинский политолог Руслан Бортник призвал Киев искать наемников из Африки для того, чтобы скомпенсировать тяжелые потери на фронте. Об этом он заявил в эфире YouTube-каналу Politeka.

«Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене <...> Мы сейчас должны серьезно рассматривать <...> расширение иностранного участия», — утверждает Бортник.

По его мнению, украинские власти смогут найти в Африке и Азии большое количество наемников с большим боевым опытом. Кроме того, Бортник упомянул о создании добровольческих формирований для Вооруженных сил Украины из британских подданных.

До этого в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), согласно которым призыву будут подлежать инвалиды третьей группы.

В эту группу входят мужчины с отсутствием одного глаза, почки и других органов. А также мужчины с карликовостью, рост которых ниже 130 см.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.