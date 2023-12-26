Мобилизованному воронежцу прислали повестку

Мобилизованному жителю Советского района Воронежа прислали повестку с предложением явиться на сверку военно-учетных данных. Об этом рассказала его родственница, передает издание Voronezh1.ru.

Документ прислали по адресу прописки участника военной операции. Издание опубликовало фотографию повестки, в которой сказано, что явиться нужно в управу Советского района с паспортом и военным билетом.

В пресс-службе управы Советского района изданию заявили, что таким образом органы местного самоуправления «оказывают содействие военным комиссариатам». При этом в военном комиссариате региона отказались комментировать ситуацию.

В управе также заявили, что повестка пришла уже мобилизованному мужчине, так как их рассылают не по категориям граждан, а всем от 18 до 60 лет.

21 декабря сообщалось, что уклонявшийся от мобилизации житель Тульской области был приговорен к семи годам колонии.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.