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Минобороны сообщило о повреждении в Феодосии десантного корабля «Новочеркасск»

Минобороны: корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии в ходе ночной атаки ВСУ

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Сергей Мальгавко/ТАСС

Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии при ночном ударе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что средствами ПВО сбили два самолета украинской тактической авиации Су-24 в районе населенного пункта Жовтень, которые осуществляли пуск авиационных управляемых ракет.

Ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он отметил, что взрывы были слышны в районе порта. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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