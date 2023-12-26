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Российские войска сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО: ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Inna Varenytsia/Reuters

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил ТАСС, что российские военные сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении.

Как указал Гордеев, бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты, а также пункты временной дислокации и сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного.

Кроме того, по словам начальника пресс-службы, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки ликвидировала минометные расчеты украинских войск у Новодонецкого и Новодаровки, а также минометный расчет на пикапе — севернее Никольского.

Всего ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли до 55 военных, три пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

25 декабря Минобороны РФ сообщало об отражении атаки ВСУ на Донецком направлении. В оборонном ведомстве сообщали, что ВСУ на данном направлении потеряли до 200 военных, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

До этого в Киеве прокомментировали большие потери на фронте. Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов сообщил, что проблемой является плохая тактика ВСУ.

Ранее в Германии назвали ежедневные потери среди солдат ВСУ.

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