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Турецкие БПЛА атаковали вокзал и нефтехранилище в Сирии

Firat: ВВС Турции при помощи дронов атаковали вокзал и нефтехранилище в Сирии

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Reuters

Военно-воздушные силы Турции при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удары по железнодорожному вокзалу и нефтехранилищу, распложенным на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдское новостное агентство Firat.

Как указано в материале, оба объекта находятся в городе Эль-Камышлы. Населенный пункт расположен всего в 700 км от столицы страны — города Дамаска, уточняется в публикации.

Согласно предварительной информации, в результате атаки несколько сотрудников получили ранения. Однако иные подробности о произошедшем, включая количество пострадавших и возможные разрушения, в данный момент не уточняются.

В начале октября специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал вывести турецких и американских военнослужащих с территории государства. По словам дипломата, этот вопрос является одним из ключевых для урегулирования конфликта в Сирии.

Кроме того, он указал на необходимость оппозиции и правительству страны разработать новый подход для стабилизации обстановки. В настоящее время кризис в республике оказался в какой-то степени заморожен, подчеркнул представитель всемирной организации.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил о риске втягивания Сирии в ближневосточный конфликт.

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