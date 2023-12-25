ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток более 70 раз обстреляли Белгородскую область, однако разрушений и пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по Белгородскому району выпущено 16 артиллерийских и шесть минометных снарядов. Кроме того, село Журавлевка была атакована двумя дронами-камикадзе. В селах Наумовка и Красный Хутор с беспилотных летательных аппаратов выпущено по два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал.

По Борисовскому району ВСУ выпустили 45 снарядов. Не обошлось и без атак беспилотников, в частности в селе Новостроевка-Вторая обстрелу подвергся инфраструктурный объект. При этом никто не пострадал.

В Шебекинском городском округе зафиксированы прилеты трех минометных снарядов. Также в селе Муром с дрона сброшен один осколочный боеприпас.

23 декабря Гладков сообщал о ранении пяти человек после удара БПЛА по региону.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.