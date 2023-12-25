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Аксенов назвал еще одну цель СВО

Аксенов назвал целью СВО признание Крыма на международной арене

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал Украину забыть о намерениях вернуть полуостров, и чем быстрее, тем лучше. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, одной их целей российской специальной операции на Украине, начатой в феврале 2022 года, по сути является признание Крыма как части России на международной арене.

На фоне этого чем меньше украинцы будут думать о Крыме как о своем регионе, «потому что... эта тема ушла навсегда», тем лучше будет для всех, в первую очередь для самих украинцев, отметил Аксенов.

Чиновник добавил, что чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять Российской Федерации или пытаться навредить ей, для них закрыта, тем лучше будет для всех.

21 декабря глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью немецкому изданию Bild, что украинские Вооруженные силы намерены захватить Крым в 2024 году. Он назвал это стратегической целью Киева.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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