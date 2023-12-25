Власти объявили воздушную тревогу по всей Украине

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом стало известно из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным сервиса, первым в сигнал тревоги прозвучал в 11:31 мск в Киеве. После этого в течение нескольких минут тревогу объявили на всей территории страны.

До этого несколько взрывов произошли в городе Херсоне, который контролируется украинскими властями, заявлял назначенный Киевом глава администрации населенного пункта Роман Мрочко. Он уточнил, что звуки взрывов раздались в прибрежных районах Херсона.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одесской области повредили припортовую инфраструктуру.