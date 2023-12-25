Марочко заявил, что войска РФ отразили более сотни атак ВСУ за неделю

Российские войска за прошедшую неделю отразили более сотни атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на анализ официальных данных.

Он рассказал, что украинские войска на прошлой неделе продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.

«С 16 по 22 декабря 2023 г. отражены 109 атак противника», — написал Марочко, отметив, что такое количество фиксировалось только осенью.

По его словам, с начала декабря фиксируется стабильный рост наступательных действий со стороны ВСУ, самая большая их активность наблюдалась на Купянском направлении. Численность атак на этом направлении выросла более чем в два раза по сравнению с прошлой неделей, подчеркнул он.

По данным Марочко, ситуация на линии боевого соприкосновения на прошлой неделе оставалась стабильно напряженной, причем инициатива сохранялась за российскими войсками.

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