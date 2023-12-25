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Марочко заявил, что войска РФ отразили более сотни атак ВСУ за неделю

Марочко заявил, что ВС России отразили 109 атак ВСУ за неделю

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска за прошедшую неделю отразили более сотни атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале со ссылкой на анализ официальных данных.

Он рассказал, что украинские войска на прошлой неделе продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.

«С 16 по 22 декабря 2023 г. отражены 109 атак противника», — написал Марочко, отметив, что такое количество фиксировалось только осенью.

По его словам, с начала декабря фиксируется стабильный рост наступательных действий со стороны ВСУ, самая большая их активность наблюдалась на Купянском направлении. Численность атак на этом направлении выросла более чем в два раза по сравнению с прошлой неделей, подчеркнул он.

По данным Марочко, ситуация на линии боевого соприкосновения на прошлой неделе оставалась стабильно напряженной, причем инициатива сохранялась за российскими войсками.

Накануне в Минобороны РФ назвали число уничтоженных дронов ВСУ с начала спецоперации.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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