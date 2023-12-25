Российские спецназовцы взяли опорный пункт ВСУ

Бойцы спецназа Вооруженных сил России совершили налет на опорный пункт в тылу украинских войск на Артемовском направлении, взяв в плен одного солдата. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что спецназовцы в ночное время выдвинулись в расположение Вооруженных сил Украины, замаскировавшись рядом с блиндажом, начали вести наблюдение. После того как украинцы прибыли на место, российская артиллерия открыла по ним огонь, затем разведчики произвели внезапный налет на эту позицию.

Пленный, которого удалось захватить в результате этого налета, рассказал, что российский спецназ подошел к позициям, где располагались украинские войска.

Командир отряда с позывным «Сибирь» рассказал, что в ходе операции удалось вскрыть ряд позиций противника, были использованы FPV-дроны, украинцы начали покидать свои позиции, тем самым российские бойцы воспользовались этим и заняли позиции.

Другая группа разведчиков обнаружила с помощью беспилотного летательного аппарата сеть блиндажей и огневую пулеметную точку, по первой цели были сброшены боеприпасы, остальное поразили минометным огнем и FPV-дронами.

22 декабря министерство обороны России сообщало, что российские десантники взяли под свой контроль один из опорных пунктов ВСУ под Артемовском, который находится к северо-западу от населенного пункта.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.