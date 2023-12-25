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В Киеве заявили о больших потерях в ВСУ из-за плохой организации на поле боя

Экс-советник минобороны Украины Бутусов назвал тактику ВСУ чрезвычайно плохой

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Reuters

Главный редактор сайта «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала заявил, что нынешняя тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит к большим потерям и поэтому требует полного пересмотра.

Бутусов назвал существующую тактику ВСУ чрезвычайно плохой, с ее помощью совершенно нельзя воевать. Кроме того, у Киева абсолютно отсутствует стратегия.

Украинская армия, считает бывший советник министра обороны, страдает от плохой организации и не способна эффективно использовать собственное вооружение. Бутусов заявил, что украинские войска обороняются, не имея необходимых укреплений. Также они не обеспечены на системном уровне беспилотниками и ходят в атаки без необходимых резервов.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских самолета.

В Минобороны ранее озвучили общее количество уничтоженных украинских беспилотников. С начала специальной военной операции (СВО) российские войска ликвидировали более 10 тысяч БПЛА, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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