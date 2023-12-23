Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Способность ВСУ провести новое контрнаступление поставили под сомнение

Conversation: ВСУ вряд ли способны провести новое контрнаступление в 2024 году

close
100%
Reuters

Вооруженные силы Украины вряд ли способны провести в 2024 году новое контрнаступление. Об этом пишет австралийское издание The Conversation.

По словам автора статьи, у президент Украины Владимира Зеленского есть сомнения в устойчивости военной и финансовой поддержки со стороны Запада. В публикации говорится, что Россия превосходит Украину в живой силе, и при этом ВСУ в 2024 году, вероятно, продолжат сталкиваться с нехваткой артиллерийских боеприпасов.

«Это не только поставит под угрозу будущие украинские наступления, но и потенциально увеличит вероятность нового российского наступления», — считает The Conversation.

До этого заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер рассказал об отношении Киева к новому контрнаступлению. По словам журналиста, в Киеве признают отсутствие шансов на повторное контрнаступление на фронте.

Тем временем в офисе Зеленского признали, что контрнаступление ВСУ не дало результата, которого ожидали власти Украины.

Ранее глава Генштаба ВС РФ заявил о провале контрнаступления Украины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами