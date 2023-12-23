Способность ВСУ провести новое контрнаступление поставили под сомнение

Вооруженные силы Украины вряд ли способны провести в 2024 году новое контрнаступление. Об этом пишет австралийское издание The Conversation.

По словам автора статьи, у президент Украины Владимира Зеленского есть сомнения в устойчивости военной и финансовой поддержки со стороны Запада. В публикации говорится, что Россия превосходит Украину в живой силе, и при этом ВСУ в 2024 году, вероятно, продолжат сталкиваться с нехваткой артиллерийских боеприпасов.

«Это не только поставит под угрозу будущие украинские наступления, но и потенциально увеличит вероятность нового российского наступления», — считает The Conversation.

До этого заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер рассказал об отношении Киева к новому контрнаступлению. По словам журналиста, в Киеве признают отсутствие шансов на повторное контрнаступление на фронте.

Тем временем в офисе Зеленского признали, что контрнаступление ВСУ не дало результата, которого ожидали власти Украины.

Ранее глава Генштаба ВС РФ заявил о провале контрнаступления Украины.