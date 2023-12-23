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Украинские войска обстреляли Горловку при помощи РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 10 реактивных ракет по Горловке

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Reuters

Украинские военнослужащие обстреляли город Горловку, расположенный на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как указано в публикации, атака произошла 23 декабря в 10:40 мск. При этом бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО), выпустив в сторону населенного пункта 10 ракет.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru») по направлению: 10:40 — населенный пункт Нелеповка — населенный пункт Горловка (Никитовский район)», — говорится в сообщении.

Другие подробности о произошедшем в данный момент не уточняются. В частности, это касается типа примененного украинскими солдатами РСЗО и возможных последствий обстрела.

В то же время в представительстве ДНР заявили, что всего в период с 9:20 по 10:45 мск бойцы ВСУ выпустили в направлении Горловки 36 боеприпасов. Речь идет о снарядах так называемого «натовского калибра», уточняется в публикации.

Ранее в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали пять сотрудников МЧС РФ.

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