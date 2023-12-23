Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США усомнились в способности Украины выдержать наступление ВС РФ

The Hill: наступление ВС РФ весной 2024 года может привести к падению Киева

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Наступление российских войск в зоне боевых действий, которое может начаться весной 2024 года, приведет к падению Киева. Об этом пишет американская газета The Hill.

По словам авторов материала, европейским странам не удастся в одиночку снабдить Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимой техникой и боеприпасами. Из-за отсутствия поддержки со стороны американского руководства Украина, скорее всего, ослабнет еще до начала наступления российских солдат.

«На этот раз, возможно, Киев падет, а Зеленский будет вынужден бежать», — говорится в публикации.

При этом журналисты указали, что до этого главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный сравнил ситуацию в зоне конфликта с положением дел на фронте в годы Первой мировой войны. Более того, как отметили авторы статьи, летнее контрнаступление ВСУ не дало правительству страны и зарубежным партнерам желаемого результата.

Согласно информации издания, за пять месяцев с начала контрнаступления украинские военные смогли продвинуться лишь на 17 км. При проведении соответствующих операций бойцам ВСУ сильно помешали российские минные поля и артиллерия, пояснили обозреватели.

В связи с этим журналисты пришли к выводу, что теперь Вашингтон может не надеяться на проигрыш Москвы вне зависимости от количества выделяемых на помощь Киеву средств. На данный момент основной вопрос для США заключается в том, как предотвратить полное поражение украинских войск на поле боя, резюмировали авторы статьи.

Ранее в Швейцарии спрогнозировали переход Украины в оборону в следующем году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами