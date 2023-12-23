Эксперт назвал превосходящее «Искандер» по разрушительной мощности оружие

Российские авиабомбы ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), превосходят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» по разрушительной мощности. Об этом в беседе с News.ru заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

По его словам, эти бомбы действительно являются «очень грозной силой» Вооруженных сил Российской Федерации.

«По своей разрушительной мощности ФАБ-1500 превосходит знаменитые «Искандеры». И при этом от нас не требуется каких-то больших вложений в разработку, себестоимость такого оружия получается относительно невысокой», — сказал Кнутов.

Эксперт отметил, что для модернизации уже существующих бомб они оснащаются модулями планирования, рулями и системой навигации.

До этого журналист Кристоф Ваннер заявлял, что российская армия успешно использует крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер».

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