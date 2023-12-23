В МО Украины задержали чиновника, который пытался украсть миллионы долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала чиновника украинского минобороны, пытавшего украсть $40 млн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в социальных сетях.

Следствие утверждает, что задержанный чиновник пытался украсть деньги на закупке критически необходимых для продолжения боевых действий снарядах. По данным СБУ, несмотря на возможность закупки товаров без посредников и наличие альтернативного контракта с тем же изготовителем, чиновник заключил контракт через посредника, из-за чего первоначальная стоимость закупки выросла на 30% или полтора миллиарда гривен.

СБУ также сообщает, что задержанный был отстранен от занимаемой должности и в данный момент решается вопрос о выдвижении против него обвинений — предполагается, что задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

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