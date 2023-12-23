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ВСУ за неделю получили три зенитные самоходки из Германии

Германия поставила Украине три ЗСУ «Гепард» и две машины разминирования

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Global Look Press

Германия поставила Украине три зенитные самоходные установки «Гепард» и две машины разминирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на германское правительство.

Основу поставки, кроме трех ЗСУ «Гепард» и двух машин разминирования Wisent, составили десятки тысяч боеприпасов — в первую очередь, 40 мм в количестве 25 тыс. и 2,5 тыс. боеприпасов основного артиллерийского калибра 155 мм. Также в поставку вошли десять разведывательных БПЛА Vector и запчасти к ним.

Кроме того, Украина получила несколько грузовиков и две бронемашины.

До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что он в пятницу, 22 декабря, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого сообщил украинскому лидеру о решении Амстердама подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Киеву.

Ранее МИД РФ приравнял взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине.

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