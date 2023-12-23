Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден подписал рекордный военный бюджет США

Байден подписал закон о военном бюджете США в размере $886 млрд

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о военном бюджете США в размере $886 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Среди рекордного военного бюджета США до $800 млн предусмотрены на поддержку Украины.

Документ предполагает ассигнования на оборонные нужды США, увеличенные примерно на 3% по сравнению с показателями прошлого года. Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону Соединенных Штатов принимается конгрессом ежегодно. В этот раз за принятие проекта проголосовало 310 законодателей, против — 118.

До этого Пентагон предупредил, что возможности оборонного ведомства США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря, если дополнительное финансирование для Украины не будет одобрено конгрессом.

Ранее Илон Маск двумя знаками охарактеризовал проект военного бюджета США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами