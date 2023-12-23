Байден подписал рекордный военный бюджет США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о военном бюджете США в размере $886 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Среди рекордного военного бюджета США до $800 млн предусмотрены на поддержку Украины.

Документ предполагает ассигнования на оборонные нужды США, увеличенные примерно на 3% по сравнению с показателями прошлого года. Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону Соединенных Штатов принимается конгрессом ежегодно. В этот раз за принятие проекта проголосовало 310 законодателей, против — 118.

До этого Пентагон предупредил, что возможности оборонного ведомства США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря, если дополнительное финансирование для Украины не будет одобрено конгрессом.

Ранее Илон Маск двумя знаками охарактеризовал проект военного бюджета США.