На Украине назвали причины неэффективности Bayraktar

В условиях эшелонированной воздушной обороны, которую российская армия создала в зоне специальной военной операции, турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar стал легкой мишенью для российских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом изданию NV сообщил украинский эксперт Александр Коваленко.

«Bayraktar не очень эффективен, так как это именно такая удобная цель, которая, если заходит в опасную зону воздушного пространства — ее уничтожить очень легко», — сказал он.

Военно-политический обозреватель указывает, что в начале конфликта украинские войска активно применяли турецкие дроны, но теперь этому мешает многократно возросшая эффективность российского ПВО.

По мнению эксперта, Вооруженные сил Украины (ВСУ) могут использовать Bayraktar только в тепличных условиях, вдалеке от линии боевого соприкосновения.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявлял, что применяемые Украиной турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar не могут преодолеть глубоко эшелонированную систему ПВО России и потому оказались неэффективны на поле боя.

Ранее офицер разведки Украины чуть не назвал турецкие дроны Bayraktar бесполезными.