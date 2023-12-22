Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали причины неэффективности Bayraktar

Украинский эксперт Коваленко: Bayraktar стал легкой мишенью на фронте

close
100%
Global Look Press

В условиях эшелонированной воздушной обороны, которую российская армия создала в зоне специальной военной операции, турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar стал легкой мишенью для российских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом изданию NV сообщил украинский эксперт Александр Коваленко.

«Bayraktar не очень эффективен, так как это именно такая удобная цель, которая, если заходит в опасную зону воздушного пространства — ее уничтожить очень легко», — сказал он.

Военно-политический обозреватель указывает, что в начале конфликта украинские войска активно применяли турецкие дроны, но теперь этому мешает многократно возросшая эффективность российского ПВО.

По мнению эксперта, Вооруженные сил Украины (ВСУ) могут использовать Bayraktar только в тепличных условиях, вдалеке от линии боевого соприкосновения.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявлял, что применяемые Украиной турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar не могут преодолеть глубоко эшелонированную систему ПВО России и потому оказались неэффективны на поле боя.

Ранее офицер разведки Украины чуть не назвал турецкие дроны Bayraktar бесполезными.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами