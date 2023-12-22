Военный историк признал возможной мобилизацию покинувших Украину мужчин

Министерство обороны Украины может запустить мобилизацию покинувших родину граждан и уклонистов. С такими заявлением выступил заявил военный историк, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру».

Он сообщил, что гипотетически Минобороны Украины сможет добрать необходимое число граждан для пополнения рядов ВСУ, но будет ли это эффективно, еще под вопросом.

«Это можно сделать за счет того, чтобы мобилизовать граждан, которые выехали за рубеж, и уклонистов», — полагает Кнутов.

Согласно информации историка, 9 млн украинцев покинули родину, еще 4 млн человек считаются скрывающимися от призыва.

Незадолго до этого глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Тем временем в стране ужесточается мобилизация, власти собираются раздавать повестки поквартирно и начать призывать женщин.

Ранее Зеленский выступил против мобилизации женщин.