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На Украине позаботились о репродуктивных клетках солдат ВСУ

Зеленский подписал закон о хранении репродуктивных клеток бойцов ВСУ в криобанке

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Kevin Lamarque/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский ратифицировал закон, позволяющий военнослужащим Вооруженных сил Украины бесплатно сохранять свои репродуктивные клетки в криобанках (низкотемпературных хранилищах живых биологических объектов с возможностью восстановления их биологических функций после размораживания). Об этом сообщает местная газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Президент подписал законопроект», — говорится в публикации.

Согласно информации издания, такая возможность позволит украинским военным сохранить шанс биологического отцовства в случае получения травм и ранений на поле боя.

Уточняется, что данная мера будет распространяться не только на мужчин, но и на женщин, несущих службу в рядах армии Украины.

В марте депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что правительство Украины приняло закон, который позволит украинским военным бесплатно хранить в криобанках свои репродуктивные клетки.

Ранее профессор назвал возможные проблемы при сборе спермы для криобанка у участников СВО.

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