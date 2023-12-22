Выпускников училища на Кубани пытались отравить тортом и алкоголем по заданию Украины

Теракт в отношении выпускников военного училища на Кубани совершила группа с участием сотрудников госорганов Украины. Об этом сообщила прокуратура, пишет ТАСС.

До этого делу арестовали уроженца Мелитополя, которого обвиняют в совершении теракта. Следствие установило, что мужчина действовал в составе группы, где были сотрудники государственных органов Украины.

Фигурант купил не менее 200 флаконов медицинского препарата «Кордиамин» в виде раствора, 76 бутылок виски, 40 бутылок коньяка, а также торт.

«В дальнейшем он при помощи шприца ввел в <...> продукты указанный препарат и 20 октября посредством курьера доставил все это в ресторан «Царская охота» для употребления в пищу выпускниками Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАКУЛ) и их отравления», — сообщили в ведомстве.

Выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков пытались отравить при помощи праздничного торта в октябре. Когда мероприятие подходило к концу, один из сотрудников заведения заявил, что некто прислал огромный торт и несколько ящиков виски, чтобы поздравить летчиков. Людей спас один из офицеров: он сразу заподозрил неладное и потребовал убрать торт вместе со спиртным.

Ранее украинские военные пытались совершить теракт в Брянской области.