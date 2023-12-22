Украинские войска 17 раз атаковали позиции ВС РФ на Донецком направлении

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки отразили 17 атак украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

Согласно информации ведомства, на данном участке фронта работают подразделения «Южной» группировки войск. Во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией они сдержали натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли удары по местам дислокации украинских военнослужащих на территории Донецкой народной республики (ДНР).

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск <...> отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка», — уточнили в министерстве.

Как указано в сводке, в ходе боевых действий украинские отряды потеряли до 210 солдат и три пикапа. Более того, бойцы ВС РФ вывели из строя три самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» и два комплекса «Гвоздика».

Также подразделения ВСУ лишились одной гаубицы Д-20 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенной в США. Кроме того, российские военные уничтожили одну САУ AS-90 британского производства.

Ранее два города в ДНР остались без газоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских солдат.