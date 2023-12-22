Гозман стал фигурантом уголовного дела

Политик и общественный деятель Леонид Гозман (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом дела по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Леонида Гозмана возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ <...> Основанием стало размещение им в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и телеграм-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции», — заявил источник агентства.

Материалы, которые были опубликованы Гозманом, прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование, итогом которого стал вердикт: Гозман намеренно искажает информацию о ходе специальной военной операции.

До этого прокуратура направила в суд дело участницы скандальной группы Pussy Riot, бывшего муниципального депутата Москвы Люси (Людмилы) Штейн о фейках о Вооруженных силах РФ.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии блогершу Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) по делу о фейках про ВС РФ.