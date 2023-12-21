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В Австралии сочли российский Тихоокеанский флот угрозой Западу

Conversation: Тихоокеанский флот России несет угрозу для Запада

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Виталий Аньков/РИА Новости

Тихоокеанский флот (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России может нести серьезную угрозу для Военно-морских сил (ВМС) Австралии и ее союзников на Западе. Об этом написал доцент австралийского Университета Кертина Алексей Муравьев для интернет-портала The Conversation.

«Австралия больше не может позволить себе игнорировать усиление военно-морской мощи РФ в Тихом океане», — говорится в материале.

По информации доцента, за период с 2022 года по октябрь 2023 года Россия ввела в строй восемь новых боевых кораблей, в том числе четыре атомные и обычные подлодки. Помимо того, в состав ТОФ официально вошли две новые атомные субмарины и дизель-электрическая подлодка «Можайск».

Опасения вызывают не только техническое обновление Тихоокеанского флота, но и наращивание Россией связей в Индо-Тихоокеанском регионе, что может флоту действовать в Юго-Восточной Азии и Индийском океане.

В начале декабря отряд боевых кораблей ТОФ России прибыл с деловым визитом в международный порт Вьетнама Камрань.

Ранее сообщалось, что в состав ТОФ войдет пятая подлодка с «Калибрами» на борту.

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