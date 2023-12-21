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США и Дания подписали оборонное соглашение

США и Дания подписали оборонный договор для повышения эффективности НАТО

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Shutterstock/FOTODOM

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подписали двустороннее оборонное соглашение о сотрудничестве для роста эффективности НАТО. Трансляция велась на YouTube-аккаунте Госдепартамента США.

Соглашение, рассчитанное на 10 лет, предоставит Соединенным Штатам доступ к трем военно-воздушным базам Дании и даст проход американским Вооруженным силам к Северной Европе и Балтийскому морю.

По словам Блинкена, договор позволит нарастить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и повысить эффективность взаимодействия в Североатлантическом альянсе.

Некоторое время назад о подписании договора о двустороннем военном сотрудничестве между двумя странами объявила датский премьер-министр Метте Фредериксен. По ее оценке, после подписания документа американские военные и техника смогут постоянно находиться на территории Дании.

Ранее сообщалось, что США получат доступ к военным базам в Швеции.

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