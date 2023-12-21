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В Запорожской области сообщили об обстреле города Токмак

Рогов сообщил об обстреле ВСУ города Токмак в Запорожской области

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале, сообщил, что 21 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ», — написал он, добавив, что удары наносятся из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Рогов добавил, что работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Подробности он пообещал предоставить позже.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» выразил уверенность в том, что ведение каких-либо переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским является бессмысленным, так как он не представляет из себя самостоятельного субъекта.

В мае город Токмак был обесточен после обстрела со стороны ВСУ.

Ранее Рогов раскрыл финал украинского плана «Б».

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