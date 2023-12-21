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ВС РФ отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 190 бойцов при атаке на Краснолиманском направлении

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Российские войска отразили атаку украинской армии на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, бои шли в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской народной республике. ВС РФ действовали при поддержке авиации и артиллерии.

В результате были уничтожены три боевые машины пехоты, одна гаубица Д-20, а также до 190 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сопычи в Погарском районе региона, в результате пострадал один человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов также говорил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней в случае если страны Запада перестанут предоставлять Киеву военную помощь. По словам Аксенова, никакой перспективы у украинской армии нет.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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