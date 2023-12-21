В Ростовской области отказались заселять в отель возвращавшихся в зону СВО военных

Отель «Амакс» в Ростовской области отказался заселять российских военных, возвращающихся в зону проведения специальной военной операции на Украине, так как у них не было паспортов. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash со ссылкой на сослуживца бойцов Сергея.

«Трое бойцов с Авдеевского направления были в Питере — там забрали гуманитарку и квадрокоптеры ... На обратном пути в Ростове сломалась машина, поэтому они нашли ближайший отель и хотели снять номер. Но администраторы «Амакса» их не пустили», — поделился Сергей.

Руководство отеля, в свою очередь, мотивировало отказ тем, что для военных нет исключений в правилах заселения в отели. Совершеннолетние граждане могут заселяться только при наличии паспорта, а за нарушение данного правила отелю грозит штраф в размере до 750 000 рублей.

До этого Telegram-канал Don Mash сообщал, что в Ростовской области закрылся отель «Добрыня» после того, как в него отказались заселить бойцов, участвовавших в специальной военной операции (СВО).

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.