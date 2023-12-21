Политолог объяснил, почему тренировочные лагеря для ВСУ в Германии пустуют

Киев испытывает проблемы с мобилизацией населения и острую нехватку военнослужащих на фронте, поэтому Вооруженным силам Украины (ВСУ) некого отправлять на обучение в Германию. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Владимир Скачко, комментируя сообщение Die Welt о дефиците украинских военных в немецких тренировочных центрах.

«Всех принудительно мобилизованных сразу отправляют на фронт. Даже те, кто раньше отправлялся на обучение, надеясь потом сбежать, теперь опасаются ехать. Они понимают, что улизнуть вряд ли получится, и все равно придется идти воевать», — отметил Скачко.

Он добавил, что дефицит обученных в Германии военных создает еще большие проблемы для Киева, поскольку для работы с западной техникой нужны солдаты, прошедшие подготовку.

Как сообщил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер, дефицит личного состава ВСУ чувствуется не только на фронте. По его словам, в учебных центрах Германии, где тренируются на Leopard 2, занято лишь около половины мест.

До этого репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг отмечала, что бойцы ВСУ устали от боевых действий, а Киев испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов.

Ранее президент Чехии заявил о неудаче контрнаступления ВСУ и больших потерях украинских войск.