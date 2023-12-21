В МО РФ рассказали, сколько украинских БПЛА сбила российская ПВО

Первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году рассказал, что российские системы ПВО за год сбили 4600 украинских беспилотников и более 100 ракет Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Герасимова, всего за год было поражено 6300 воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе до 90 противорадиолокационных ракет «Харм», а также 30 ракет оперативно-тактических комплексов «Точка-У» и более 1 400 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения. Выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники», — пояснил Герасимов.

До этого президент РФ Владимир Путин рекомендовал начальнику Генерального штаба армии страны Валерию Герасимову не спешить со взятием населенного пункта Крынки в Херсонской области под контроль.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.