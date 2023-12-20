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В Минобороны назвали число уничтоженной украинской техники с начала спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили более 16,5 тыс. автомобилей ВСУ с начала СВО

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Reuters

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили более 16,5 тысяч автомобилей ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Всего <...> уничтожено <...> 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники», — говорится в отчете.

Согласно информации оборонного ведомства, российская армия ликвидировала также 553 самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотников, 442 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 14 202 танка, 1189 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 7416 минометов Вооруженных сил Украины.

До этого Минобороны сообщало, что за минувшие сутки ВСУ лишились до 250 бойцов на Донецком направлении.

Накануне Минобороны Российской Федерации сообщало, что на Херсонском направлении российская артиллерия нанесла удары по районам сосредоточения Вооруженных сил Украины и поразила до 75 украинских военнослужащих.

Ранее украинский военный заявил, что ВСУ нужно отступить с «неудобных позиций».

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Операция на Украине
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