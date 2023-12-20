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Российские военные уничтожили гаубицу и отразили две атаки ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли гаубицу и до 180 военных на Краснолиманском направлении

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 180 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Кроме того, российскими бойцами были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20, говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, на данном направлении военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерийских батарей отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ.

Согласно сводке ведомства, атаки были отражены в районах поселков Черновая Диброва Луганской народной республики (ЛНР) и Торское Донецкой народной республики (ДНР).

В ведомстве также отметили, что подразделения ВСУ во время попытки вернуть позиции к западу от Артемовска потеряли две бронемашины пехоты (БМП) и до 30 человек личного состава.

До этого в Минобороны сообщили, что российская авиация сбила украинский вертолет Ми-24 на территории ДНР.

Ранее стало известно, что в ВСУ все чаще проявляются мрачные настроения с приближением зимы.

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